11 апреля 2013, 09:55Происшествия
В больнице №52 произошел пожар
Утром 11 апреля в здании городской Клинической больницы номер 52 произошел пожар. По предварительной информации, очаг возгорания находился на седьмом этаже корпуса, где располагаются неврологическое и гинекологическое отделения. Загорелась обшивка стен лифтового холла на площади 20 квадратных метров.
Из корпуса оперативно были эвакуированы все пациенты и персонал. Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, огонь удалось потушить в течение получаса. В результате происшествия никто не пострадал.
