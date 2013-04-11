Форма поиска по сайту

Новости

11 апреля 2013, 09:55

Происшествия

В больнице №52 произошел пожар

В районе Щукино произошел пожар в здании городской больницы

Утром 11 апреля в здании городской Клинической больницы номер 52 произошел пожар. По предварительной информации, очаг возгорания находился на седьмом этаже корпуса, где располагаются неврологическое и гинекологическое отделения. Загорелась обшивка стен лифтового холла на площади 20 квадратных метров.

Из корпуса оперативно были эвакуированы все пациенты и персонал. Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, огонь удалось потушить в течение получаса. В результате происшествия никто не пострадал.

