В жилом доме на севере Москвы загорелись балконы

Днем 10 апреля в доме номер 8, корпус 1, по улице 800-летия Москвы произошел пожар. О происшествии сообщила читательница М24.ru Ольга. Возгорание произошло на пятом и шестом этажах одного из подъездов.

Как пояснили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его удалось потушить в течение получаса.

В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели эвакуировали 15 жильцов многоэтажки. В настоящее время причина пожара устанавливается экспертами.