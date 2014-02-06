В СИЗО "Матросская тишина" вспыхнул пожар

Фото: читатель M24.ru

Читатель Андрей сообщил о пожаре в СИЗО "Матросская тишина".

В управлении МЧС по Москве информацию о возгорании не подтвердили. "У нас не было заявки по этому адресу", - сказала сотрудница пресс-службы спасателей.

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