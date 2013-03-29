ГИТИС возобновит учебный процесс 30 марта

В субботу, 30 марта, ГИТИС возобновит учебный процесс. Об этом заявил ректор академии театрального искусства Карина Мелик-Пашаева.

По предварительным данным, причиной пожара, который произошел в ночь на пятницу в главном здании вуза, стало короткое замыкание. Сейчас руководство академии совместно с Министерством культуры ищут новые помещения.

Также в вузе не планируют переносить дату Дня открытых дверей, который был назначен на 31 марта. Скорее всего, он пройдет на учебной сцене.

Напомним, здание знаменитого творческого вуза в Малом Кисловском переулке загорелось в ночь на 29 марта. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за замыкания электропроводки. На момент возгорания в здании вуза никого не было. Окончательная причина пожара станет известна после проведения всех необходимых экспертиз.