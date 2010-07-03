Сенатор прокомментировал принятую в США резолюцию против участия России в G7

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил решение комитета палаты представителей конгресса США принять резолюцию против включения России в G7.

По его мнению, резолюция демонстрирует стремление конгрессменов показать президенту США Дональду Трампу, что они не поддерживают его желание привлечь Россию в G7.

"Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны. Дальше он может либо публично объявить войну конгрессу, либо просто развести руками и согласиться", – сказал сенатор в интервью RT.

Он также добавил, что появление резолюции не имеет никакого отношения к российско-американским отношениям. "Это внутриполитическая драка", – заключил Морозов.

Ранее комитет палаты представителей по иностранным делам американского конгресса одобрил резолюцию против участия России во встречах G7. В документе отмечается, что Россия не может принимать участие во встречах "Большой семерки", пока не начнет "уважать территориальную целостность соседей" и соблюдать "стандарты демократических обществ".

