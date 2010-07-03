В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

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Комитет палаты представителей по иностранным делам американского конгресса одобрил резолюцию против участия России во встречах G7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление конгрессмена-демократа Альбио Сайреса.

В документе отмечается, что Россия не может принимать участие во встречах "Большой семерки", пока не начнет "уважать территориальную целостность соседей" и соблюдать "стандарты демократических обществ".

Сейчас в G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

В августе президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на следующую встречу G7 в 2020 году. Американский лидер подчеркнул, что обсуждать многие международные вопросы имеет смысл только вместе с Россией.

В ходе прошедшего саммита G7 Трамп попытался убедить своих коллег в том, что Россия должна вновь присоединиться к саммиту. Однако его поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а японский премьер Синдзо Абэ сохранил нейтралитет. Британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили против этой идеи.

