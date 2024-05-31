Глава МО РФ назвал самым напряженным в зоне ОДКБ восточно-европейский фланг

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Самая напряженная ситуация в зоне ОДКБ наблюдается на восточно-европейском фланге из-за наращивания Североатлантическим альянсом своего боевого потенциала. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ, передает ТАСС.

Он напомнил, что НАТО улучшает свою военную инфраструктуру, активизирует учебно-боевую разведывательную деятельность возле границ стран ОДКБ. По его словам, соответствующая обстановка оказывает серьезное влияние на всех членов объединения.

"С февраля по май проведена серия масштабных учений "Стедфаст дефендер – 2024", – добавил новый глава оборонного ведомства.

Ранее первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается переложить всю ответственность на Россию за проигрыш войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Так он прокомментировал заявление армянского премьера о том, что две страны из ОДКБ помогли Азербайджану в 2020 году во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, якобы отказавшись помогать Еревану. Пашинян считал, что целью войны был не Карабах, а уничтожение Армении. Затулин между тем уточнил, что Пашинян говорил именно о РФ и Белоруссии.

