Депутат Затулин назвал Пашиняна негодяем за обвинения стран ОДКБ в помощи Баку

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается переложить всю ответственность на Россию за проигрыш войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, заявил первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с "Газетой.ру".

"Моя позиция давно известна. Пашинян – лжец и негодяй, который пытается направить гнев армянского народа на Россию, провалив и проиграв все то, за что его предшественники и весь армянский народ боролись в течение многих лет", – сказал депутат.

Так он прокомментировал заявление армянского премьера о том, что две страны из ОДКБ помогли Баку в 2020 году. Парламентарий уточнил, что Пашинян говорил именно о РФ и Белоруссии.

Согласно заявлению премьера Армении, два государства помогли Азербайджану во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, якобы отказавшись помогать Еревану. По его данным, целью войны был не Карабах, а уничтожение Армении.

