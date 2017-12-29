Расследование "вмешательства" РФ в выборы наносит урон репутации США – Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил об уроне, который расследование "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года наносит репутации страны. Такое мнение американский лидер озвучил в интервью The New York Times, сообщает "Газета.ру".

"Это выставляет США в неприглядном свете, и ставит страну в очень плохое положение", – подчеркнул президент США.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, сообщил о вмешательстве иностранных государств, включая США, в выборы в России.

В конце декабря Дональд Трамп назвал "фальшивым" досье о его тайном сговоре с Россией. Он охарактеризовал все собранные против него документы как "гору мусора" и высказал предположение, что досье было оплачено его бывшей соперницей Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии.

В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли о невмешательстве в ход выборов в США. Связи Трампа с Москвой также были опровергнуты.