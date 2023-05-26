В МИД Армении заявили, что подписания соглашения с Баку 1 июня нет в повестке

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Армения и Азербайджан не планируют подписывать соглашение на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Кишеневе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян.

Она отметила, что дискуссии по урегулированию отношений между сторонами продолжаются, в частности, по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношений".

"Как мы неоднократно отмечали, армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы. Полагаем, что их обсуждение будет продолжено во время и после встречи", – заключила Бадалян.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что главное – не время его подписания, а окончательное решение всех вопросов.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Также президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.