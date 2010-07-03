Сын Трампа раскритиковал посла США на Украине

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Сын президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал критические замечания американского посла на Украине Мари Йованович, сообщает "Газета.ру".

Трамп-младший считает, что Штатам нужно "меньше шутников" среди послов и больше таких дипломатов, как посол США в Германии Ричард Гренелл. Он напомнил, что в последнее время растут призывы заменить посла Обамы на Украине.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование, на что чиновник ответил, что это недопустимо.

Президент Украины Петр Порошенко после этого выступил в защиту посла США. Он напомнил о ее роли в деле продвижения украинско-американских отношений, отметив, что отношения между Украиной и США никогда еще не были настолько эффективными.