Король Нидерландов Виллем-Александр призвал страну вооружиться

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Нидерланды должны "вооружиться до зубов", чтобы жить в мире и безопасности. Такое заявление король страны Виллем-Александр сделал во время посещения военной базы в провинции Лимбург.

"Мы, возможно, слишком уж считали само собой разумеющимся, что у нас всегда будут свобода и мир. К сожалению, Украина и другие конфликты доказывают, что это уже не так", – передает слова короля газета Algemeen Dagblad.

Виллем-Александр уточнил, что для перевооружения страны следует перестроить оборонную промышленность.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила перевооружить Евросоюз на сумму 800 миллиардов евро. Согласно плану, текущие расходы на оборону должны быть увеличены на 1,5%. Кроме того, ЕК намерена привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для производства средств ПВО в странах объединения и оружия для Украины.

Однако Испания, Италия и Франция отказались от идеи перевооружения. По словам источника, власти этих государств опасаются "увеличения и без того тяжелого долгового бремени".