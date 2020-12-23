Путин и Макрон провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Одной из тем обсуждения между главами государств стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Путин уведомил французского коллегу, что обстановка в регионе нормализуется благодаря достигнутым договоренностям президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении.

"Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения", – отмечает пресс-служба.

Президент РФ подчеркнул важность осуществления миссии по возвращению беженцев в Карабах. Путин и Макрон выразили готовность к продолжению урегулирования обстановки в регионе в рамках Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе.

"С российской стороны вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве "формулы Штайнмайера", – информирует пресс-служба Кремля.

Президенты России и Франции договорились активизировать усилия в реализации Минских соглашений 2015 года и решений, принятых на "нормандском саммите" 9 декабря 2019 года.

"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского конфликта высказана заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на "нормандском саммите" 9 декабря 2019 года в Париже", – сообщила пресс-служба.

Дополнительно в разговоре была затронута тема пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Путин и Макрон выразили готовность сотрудничать по вопросу производства вакцин.

"Подтвержден настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения", – добавили в Кремле.

Ранее Путин заявлял, что в России разработаны три эффективные вакцины от COVID-19. Президент напомнил, что вакцина "Спутник V" стала первым в мире препаратом своего типа.