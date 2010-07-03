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13:25

Белоруссия решила упростить визовый режим с Евросоюзом

политика

13:25

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Фото: depositphotos/paulgrecaud

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

Он пояснил, что решение на этот счет принял президент страны Александр Лукашенко. Оно будет опубликовано 20 сентября.

Документ будет касаться подписания соглашения с Еврсоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии.

С 2014 года Минск и Евросоюз проводят консультации по вопросу упрощения визового режима. Консультации по второму проекту документа завершены.

В июле посол Евросоюза в Минске Андреа Викторин сообщала, что соглашение планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. Стоимость шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро.

После вступления в силу документа об упрощении визового режима цена визы для белорусов снизится до 35 евро. Евросоюз будет выдавать больше долгосрочных виз и расширять число категорий граждан, которые смогут получать визы бесплатно.

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря 2019 года. До 1 ноября должна быть готова 31 "дорожная карта" по разным направлениям.

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