Окончательного решения по повышению пенсионного возраста пока нет – Путин

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Окончательного решения по повышению пенсионного возраста пока нет. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с волонтерами чемпионата мира по футболу, передает ТАСС.

Президент заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста. "Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится ", – рассказал президент, отмечая, что закон прошел только в первом чтении, где не принимаются никакие дополнения и поправки.

Президент добавил, что намерен выслушать "все мнения, все точки зрения на этот счет" и понаблюдать за дискуссией. Он призвал основываться не на эмоциях, а на реальных оценках экономики, социальной сферы и перспективах их развития.

Также глава государства отметил, что без решения вопроса, который связан с изменениями в пенсионной системе, обойтись нельзя, так как есть опасность, что для этой системы или бюджета наступят тяжелые последствия, которые могут привести к низким доходам пенсионеров.

"В России на пять пенсионеров приходится шесть работающих и их количество будет сокращаться, затем очень быстро наступит момент, когда число работающих сравняется с числом неработающих и будет уменьшаться", – пояснил он необходимость изменений пенсионной системы.

Владимир Путин подчеркнул, что такая тенденция приведет к тому, что пенсионная система лопнет, либо рухнет бюджет и резервные фонды, из которых финансируется дефицит пенсионной системы.

Путин высказался по вопросу изменения пенсионного законодательства



Ранее правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию граждан РФ до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, мотивируя тем, что нововведение увеличит реальные пенсии в стране, а средства, полученные благодаря его реализации, пойдут на развитие здравоохранения.