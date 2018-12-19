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19 декабря, 16:42

Экс-министр госбезопасности Грузии призвал изучить деятельность Центра Лугара

политика

19 декабря, 16:42

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

Общественность должна подключиться к изучению деятельности центра общественного здравоохранения имени Лугара, который расположен в пригороде Тбилиси. С таким призывом обратился бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, передает Агентство "Москва".

Он также представил документы о биологических исследованиях, проведенных в интересах США. Тот факт, что центр финансируют из-за океана, по словам Гиоргадзе, подтверждают гранты, выделенные на изучение особо опасных патогенов сибирской язвы, чумы и туберкулеза.

"Пентагон также оплачивает коммунальные услуги и зарплату охранников лаборатории", – добавил грузинский экс-министр.

Политик утверждает, что есть документы, доказывающие существование штатного подразделения института сухопутных войск США на базе лаборатории. Он упомянул и о патентах на беспилотный летательный аппарат, способный распространять в воздухе зараженных насекомых.

"Само то обстоятельство, что такие патенты существуют, не нарушает ли конвенцию о запрещении биологического и токсичного оружия? Ответа нет", – отметил Гиоргадзе.

Он напомнил о своем недавнем обращении к американскому президенту Дональду Трампу, пояснив, что вместо внятных ответов на поставленные вопросы он получил обвинения в фальсификации фактов.

В октябре российское Минобороны обвинило США в испытаниях на гражданах Грузии. По заявлению военного ведомства РФ, во время испытаний препарата, производимого, судя по документам, компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, погибли десятки людей.

Министерство также поддержало бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, заявившего, что в лаборатории могут проводить летальные эксперименты над людьми.

политика

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