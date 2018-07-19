Вадим Кумин выдвинул представителей в штаб по наблюдению за выборами мэра

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Кандидат в мэры Москвы от партии КПРФ Вадим Кумин выдвинул своих представителей в общественный штаб по наблюдению за выборами, передает Агентство "Москва".

"Представителями кандидата стали депутат Мосгордумы Леонид Зюганов и доверенное лицо, писатель и депутат Госдумы – Сергей Шаргунов", – заявили в пресс-службе политика.

Представители кандидата станут полноправными членами штаба с решающим голосом.

Ранее председатель общественного штаба Алексей Венедиктов попросил всех кандидатов на должность мэра Москвы направить на все избирательные участки своих представителей в штаб наблюдателей. По его мнению, это поможет не только улучшить выборы, но и успокоить самих кандидатов.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.