Вадим Кумин выдвинул представителей в штаб по наблюдению за выборами мэра

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Кандидат в мэры Москвы от партии КПРФ Вадим Кумин выдвинул своих представителей в общественный штаб по наблюдению за выборами, передает Агентство "Москва".
"Представителями кандидата стали депутат Мосгордумы Леонид Зюганов и доверенное лицо, писатель и депутат Госдумы – Сергей Шаргунов", – заявили в пресс-службе политика.
Представители кандидата станут полноправными членами штаба с решающим голосом.
Ранее председатель общественного штаба Алексей Венедиктов попросил всех кандидатов на должность мэра Москвы направить на все избирательные участки своих представителей в штаб наблюдателей. По его мнению, это поможет не только улучшить выборы, но и успокоить самих кандидатов.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
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