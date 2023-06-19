В Приднестровье заявили, что следят за ситуацией на границах с Украиной и Молдавией

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В Приднестровье внимательно следят за тем, что происходит на границах с Украиной и Молдавией, чтобы не допустить каких-либо диверсий, сообщил глава республики Вадим Красносельский.

"Компетентные органы бдительно отслеживают ситуацию на границах с Украиной и Молдовой, а также внутри Приднестровья, чтобы исключить любые попытки диверсионных и террористических актов", – передает РИА Новости его слова.

Красносельский напомнил о сложной обстановке и диверсиях в регионе весной и летом 2022 года. Кроме того, он отметил, что опасные ситуации уже возникали и в текущем году.

Руководитель республики подчеркнул, что ПМР готова вместе с международным сообществом расследовать эти события. Он призвал провести совместный анализ, сделать выводы, а затем принять все необходимые меры, чтобы подобные провокации против Приднестровья не повторились.

В начале мая власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики попросили российскую сторону увеличить число миротворцев. Уточнялось, что в зоне безопасности постоянно действуют не более 450 российских миротворцев, при этом их штатная численность, установленная документами комиссии, составляет 3,1 тысячи человек.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин предупредил, что российские войска отреагируют в случае провокаций Киева в Приднестровье. Дипломат подчеркнул, что никто не должен сомневаться в этом.

По его словам, любые провокационные действия в такой ситуации будут восприниматься как нападение на Россию.

В апреля прошлого года в Приднестровье вводили красный уровень террористической опасности. Причиной стала серия взрывов возле здания министерства государственной безопасности в Тирасполе 25 апреля. На следующий день был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который ретранслировал российские радиопрограммы.



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