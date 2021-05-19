В США назвали дату встречи Лаврова и Блинкена

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Раскрыта дата встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в интервью РИА Новости.

По словам Прайса, встреча Блинкена и Лаврова пройдет 19 мая после последнего мероприятия Арктического совета.

"Госсекретарь Блинкен получит возможность встретиться с российским министром иностранных дел Лавровым <...> на полях Арктического совета", – подтвердил представитель Госдепа.

Прайс выразил уверенность, что встреча Блинкена и Лаврова поможет оценить готовность сторон к достижению более стабильных и предсказуемых отношений.

Ранее Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. В ходе беседы американский госсекретарь подтвердил позицию США по "Северному потоку – 2".

Кроме того, власти Соединенных Штатов рассчитывают, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина состоится в предстоящие недели. Такое заявление сделал Энтони Блинкен.