Обвиняемый в коррупции глава НОК Японии подаст в отставку

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Председатель Национального олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда, обвиняемый в коррупции, объявил о своей отставке, сообщил телеканал NHK.

По словам Такэды, он уйдет в отставку в июне текущего года, когда истечет срок его полномочий на посту главы НОК.

Обвинения против чиновника выдвинули французские правоохранительные органы. Такэда подозревается в даче взяток африканским представителям МОК в обмен на их поддержку в голосовании за выбор столицы Олимпийских игр 2020 года.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.