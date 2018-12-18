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18 декабря, 22:24

Премьер Бельгии подал в отставку

политика за рубежом

18 декабря, 22:24

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Фото: AP/John Thys

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку. Об этом он заявил на заседании парламента, на котором ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.

"Я принял решение представить королю мое прошение об отставке, и я отправляюсь к королю немедленно", – заявил он и покинул заседание парламента, передает ТАСС.

Правительственный кризис в Бельгии произошел из-за острых разногласий в правящей коалиции о поддержке Глобального договора ООН по миграции, в поддержку которого выступал премьер.

политика за рубежом

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