Премьер Бельгии подал в отставку

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку. Об этом он заявил на заседании парламента, на котором ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.

"Я принял решение представить королю мое прошение об отставке, и я отправляюсь к королю немедленно", – заявил он и покинул заседание парламента, передает ТАСС.

Правительственный кризис в Бельгии произошел из-за острых разногласий в правящей коалиции о поддержке Глобального договора ООН по миграции, в поддержку которого выступал премьер.