В Госдуме оценили заявление президента Хорватии о диалоге с Россией

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Заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о необходимости вести диалог с Россией об общих угрозах безопасности прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, хорошо, что глава Хорватии побывала в России на чемпионате мира по футболу. Новиков выразил мнение, что это должно поспособствовать "трезвым оценкам" в отношении РФ, передает RT.

Диалог, как отметил Новиков, нужно вести, и с этим согласны все "здравые политики".

"В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в Европейском союзе весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров", – сказал он.

Как сообщалось ранее, президент Хорватии прокомментировала встречу Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, назначенную на 16 июля в Хельсинки. Она заявила, что саммит может способствовать снятию напряженности в мире.