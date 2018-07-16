В Госдуме оценили заявление президента Хорватии о диалоге с Россией

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Заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о необходимости вести диалог с Россией об общих угрозах безопасности прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
По его словам, хорошо, что глава Хорватии побывала в России на чемпионате мира по футболу. Новиков выразил мнение, что это должно поспособствовать "трезвым оценкам" в отношении РФ, передает RT.
Диалог, как отметил Новиков, нужно вести, и с этим согласны все "здравые политики".
"В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в Европейском союзе весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров", – сказал он.
Как сообщалось ранее, президент Хорватии прокомментировала встречу Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, назначенную на 16 июля в Хельсинки. Она заявила, что саммит может способствовать снятию напряженности в мире.
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