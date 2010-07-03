Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

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Россия готова освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, когда обеспечат их участие в уголовном процессе. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

Москалькова прибыла в Киев на судебное заседание, где должны были рассматривать дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, однако его перенесли на 19 июля.

Уполномоченный по правам человека также подчеркнула, что РФ может вернуть плавательные средства моряков, если они будут сохранены как доказательства. По ее словам, Россия направила соответствующую ноту на Украину.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обсуждают вопрос об обмене украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе.

Украинские моряки арестованы в РФ после случая в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В тот момент были арестованы три корабля ВМС Украины. Их задержали из-за нарушения российской границы. ФСБ попросила продлить арест морякам до октября 2019 года.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению Вышинского.

Вышинский уже обращался за помощью к Владимиру Путину, пообещав, что откажется от украинского гражданства. Президент РФ назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".

Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Спустя два дня Херсонский городской суд вынес постановление об аресте. 7 мая 2019 года суд продлил арест Вышинского до 22 июля.