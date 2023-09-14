Минюст РФ включил фонд "Свободная Бурятия" в перечень нежелательных НПО

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Министерство юстиции РФ добавило зарегистрированный в США фонд "Свободная Бурятия" (признан в РФ иноагентом) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых была признана нежелательной на территории РФ.

"Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные организации: Free Buryatia Foundation (фонд "Свободная Бурятия"), США",– указано на сайте ведомства.

Также в перечень нежелательных организаций Минюст РФ включил эстонский центр развития коренных народов Uralic.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране работу фонда Free Buryаtia Foundation ("Свободная Бурятия"). Отмечалось, что под видом "просветительской" деятельности руководители организации предпринимают попытки создания информационных угроз в республике.

Также НПО призывает граждан к проведению массовых протестных акций на территории Бурятии и расширяет круг лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики.

