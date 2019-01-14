Трамп назвал отвратительными слова о сотрудничестве с Россией

Президент США Дональд Трамп категорически отверг обвинения в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский лидер собрался в рабочую поездку по стране. Прямо перед отъездом из Белого дома он заявил журналистам, что считает подобные обвинения "фальшивыми и отвратительными".
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что ФБР в 2017 году начало проверку того, мог ли Трамп секретно работать на Россию против своей страны. Издание ссылалось на собственные источники в правоохранительных органах.
Также журналисты газеты уточняют, что ФБР не сразу решилось начать проверку в отношении президента США. Ведомство приступило к проверке после того, как Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР в мае 2017 года.
В декабре 2018 года глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о попытках России повлиять на прошедшие в ноябре выборы в конгресс.
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