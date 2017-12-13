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За фиктивную регистрацию мигрантов в офисах введут уголовную ответственность, сообщает газета "Известия". Комитет Госдумы по развитию гражданского общества 13 декабря будет рекомендовать эти поправки к принятию в пером чтении.

Согласно законопроекту, незаконным будет считаться нелегальное оформление мигрантов не только в жилых домах или квартирах, но и в офисах. Ответственных лиц будут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до трех лет.

Сейчас иностранные мигранты могут указать в качестве места пребывания пригласившую их компанию. Аналогичные меры применяют к владельцам "резиновых" квартир.

В сопроводительной записке поясняется, что нововведение должно снизить риски терактов в РФ.