Фото: ТАСС/Сергей Карпов
За фиктивную регистрацию мигрантов в офисах введут уголовную ответственность, сообщает газета "Известия". Комитет Госдумы по развитию гражданского общества 13 декабря будет рекомендовать эти поправки к принятию в пером чтении.
Согласно законопроекту, незаконным будет считаться нелегальное оформление мигрантов не только в жилых домах или квартирах, но и в офисах. Ответственных лиц будут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до трех лет.
Сейчас иностранные мигранты могут указать в качестве места пребывания пригласившую их компанию. Аналогичные меры применяют к владельцам "резиновых" квартир.
В сопроводительной записке поясняется, что нововведение должно снизить риски терактов в РФ.
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