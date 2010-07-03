Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Рамзан Кадыров призвал не поддаваться на провокации по вопросу административной границы между Чечней и Дагестаном в связи с инцидентом на выезде из Кизляра, передает ТАСС.
"Дорогие мои дагестанцы, братья и сестры, не поддавайтесь на провокации. Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент", – отметил глава Чечни.
Он уточнил, что сразу после инцидента сотрудники правоохранительных органов Чечни выехали на границу с Дагестаном, чтобы обееспечить безопасность обоих регионов и предотвратить конфликт между молодыми людьми.
Также Кадыров сообщил, что вопрос межевания границы с Северной Осетией уже решен.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на окраине дагестанского города молодые люди снесли установленный там дорожный указатель, что вызвало беспокойство у местных жителей.
Позже глава Дагестана Владимир Васильев сказал, что размещение информационного знака о въезде в другую республику на территории Чечни не противоречило договоренностям между двумя регионами о приостановке процесса установления административной границы. Он заявил о недопустимости спекуляций на граничном вопросе.
В январе сообщалось, что Дагестан и Чечня будут устанавливать административные границы. В апреле работу приостановили.
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