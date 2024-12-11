Захарова: россиянам в Сирии нужно соблюдать меры предосторожности

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Россия призывает своих граждан в Сирии максимально соблюдать меры предосторожности и избегать массового скопления людей. Все предупреждения в отношении посещения республики остаются в силе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Сирии, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что РФ призывает все вовлеченные стороны проявить ответственный подход и способствовать скорейшему восстановлению безопасности и стабильности в стране. Она считает важным для всего международного сообщества воздерживаться от провокационной риторики в отношении Сирии.

Ранее Захарова заявляла, что российская сторона делает все необходимое для обеспечения безопасности своих граждан, находящихся в Сирии. Дипломат назвала безопасность россиян в республике абсолютным приоритетом. Ситуацию в Сирии она охарактеризовала как драматическую.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.

Главой временного правительства страны стал Мухаммед Аль-Башир. По его словам, состав временного правительства уже сформирован. Его целью станет контроль безопасности, поддержание стабильности и недопущение распада государства.