РФ назвала неверными данные о поставках минтая в США

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Представитель Росрыболовства в США Олег Рыков назвал неверными данные американских СМИ о том, что Россия заняла значительную долю американского рынка замороженной рыбы.

В основном, российский минтай идет не в США, а в Китай, отметил Рыков. После переработки уже невозможно установить, из какой рыбы сделана поступающая в США продукция. Также представитель Росрыболовства заявил, что замороженная рыба в большинстве случаев поступает в магазины русских общин в США.

"Можно ожидать, что правительство США решит ввести тариф на ввоз российского минтая. Эту продукцию мы можем переправить в Европу или тот же Китай", – сказал Рыков, передает РБК.

Он добавил, что объем поставляемой в США продукции является недельной нормой вылова одного судна за неделю.

Ранее журналисты телеканала CNN заявили о связи политики Трампа с тем, что школьники США едят в столовых палочки из российской рыбы. Сообщалось, что рыбаки с Аляски несколько лет страдали от конкуренции с Россией, в особенности на рынке минтая.