Эрдоган пообещал быть достойным президентом для турецкого народа

9 июля, 20:04
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал быть достойным лидером для всех жителей страны, в том числе для тех, кто голосовал не за него. Об этом он заявил на официальной церемонии вступления в должность в Анкаре, передает ТАСС.
"Сегодня мы осуществляем старт для новой Турции", – подчеркнул он. По словам Эрдогана, впервые после распада Османской империи Турция сделала исторический выбор через свободное волеизъявление народа, а не путем давления или военного переворота. Страна будет стремиться к прорыву по всем направлениям, в том числе в сфере соблюдения прав человека и экономике, отметил Эрдоган.
24 июня в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Эрдоган одержал победу с 52,59 процента голосов. Теперь государство перешло от парламентской системы правления к президентской.
Ожидается, что после утверждения нового состава кабинета министров Турции отменят режим чрезвычайного положения. Его ввели летом 2016 года после попытки государственного переворота. В результате мятежа тогда погибли 246 граждан страны. После попытки переворота по стране прокатилась волна арестов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: