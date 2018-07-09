Эрдоган пообещал быть достойным президентом для турецкого народа

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал быть достойным лидером для всех жителей страны, в том числе для тех, кто голосовал не за него. Об этом он заявил на официальной церемонии вступления в должность в Анкаре, передает ТАСС.

"Сегодня мы осуществляем старт для новой Турции", – подчеркнул он. По словам Эрдогана, впервые после распада Османской империи Турция сделала исторический выбор через свободное волеизъявление народа, а не путем давления или военного переворота. Страна будет стремиться к прорыву по всем направлениям, в том числе в сфере соблюдения прав человека и экономике, отметил Эрдоган.

24 июня в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Эрдоган одержал победу с 52,59 процента голосов. Теперь государство перешло от парламентской системы правления к президентской.

Ожидается, что после утверждения нового состава кабинета министров Турции отменят режим чрезвычайного положения. Его ввели летом 2016 года после попытки государственного переворота. В результате мятежа тогда погибли 246 граждан страны. После попытки переворота по стране прокатилась волна арестов.