Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за "угрозы миру"

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Глава МИД Польши Збигнев Рау срочно отправился в Киев из-за "угрозы миру", сообщает министерство иностранных дел республики.

"Сегодня, 8 апреля, состоится чрезвычайный, срочный визит министра Збигнева Рау в Киев", – цитирует сообщение РИА Новости.

В польском ведомстве пояснили, что наращивание сил РФ вдоль границы с Украиной вызывает обеспокоенность.

Ранее в связи с появившимися сообщениями о якобы возникших провокациях со стороны России вблизи восточной границы Украины США потребовали объяснений от РФ.

По словам представителя Госдепартамента, действия РФ, в том числе "наращивание сил" у границы с Украиной, в США считают эскалацией ситуации со стороны Москвы.

В Кремле оценили подобные заявления. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.

В то же время российские военные могут находиться в той части страны, где считают необходимым, а оставаться будут так долго, насколько посчитают целесообразным, подчеркнул Песков.