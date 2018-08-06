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В мире

06 августа 2018, 18:30

Американский сенатор назвал санкционную кампанию против РФ в США "истерией"

политика власть

Фото: AP/Alexander Zemlianichenko

Американский сенатор Рэнд Пол назвал "истерией" санкционную кампанию против РФ в США. Такое заявление политик сделал на встрече с главой думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким, сообщает ТАСС.

"Сейчас мы видим истерию вокруг дальнейших антироссийских санкций. Я выступаю против санкций. Законодатели США должны выяснить, какой эффект имеют эти санкции", – сказал он.

Политик подчеркнул, что парламентарии обеих стран должны свободно посещать США и Россию. Он добавил, что сейчас предпринимаются "маленькие шаги", которые "важны для развития отношений". Пол также положительно оценил встречу с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

В начале августа в верхнюю палату конгресса США внесли законопроект, который предполагает введение новых санкций против России. Документ предусматривает санкции против российского государственного долга.

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