Захарова предложила Порошенко открыть консульство в Севастополе для флага Украины

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что украинскому президенту Петру Порошенко нужно получить у Москвы разрешение на то, чтобы открыть генеральное консульство Украины в Севастополе, если он на самом деле собирается поднять там флаг своей страны.
"Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Порошенко, видимо, имеет ввиду открытие генерального консульства. Вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности", – приводит слова Захаровой ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что в этом нет ничего плохого и это обычная дипломатическая практика. Россия, по ее словам, к этому готова.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко, утверждавшего, что над городом будет поднят флаг Украины.
Депутат назвал заявления об украинском городе занозой в языке лидера этого государства, отметив, что Порошенко демонстрирует ее к месту и не к месту.
Ранее Порошенко пообещал, что над Севастополем скоро поднимется флаг Украины. Он утверждает, что город является украинским.
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