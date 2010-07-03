США ввели санкции против девяти граждан и генштаба ВС Ирана

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США ввели санкции против девяти граждан Ирана, а также генштаба ВС республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минфина Штатов.

Среди девяти имен, фигурирующих в списке – Моджтаб Хаменеи 1969 года рождения, который, предположительно, принадлежит сыну аятоллы Али Хаменеи.

Американские конгрессмены одобрили введение санкций против Турции



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия, Турция и Иран в совместном заявлении подтвердили необходимость территориальной целостности Сирии, а также невозможность любых сепаратистских движений.