Трамп высказался о возможном визите Зеленского в Белый дом

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Президент США Дональд Трамп рассказал о возможности визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает ТАСС.
"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом", – поделился американский президент.
Отмечается, что подобное желание американский лидер высказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Нью-Йорк. Добавляется, что Трамп выразил уверенность, что Зеленский вскоре приедет в США.
Ранее Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Президент Сирии объяснил это тем, что нынешний американский лидер откровенно заявляет о своих целях.