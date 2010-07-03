Трамп высказался о возможном визите Зеленского в Белый дом

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Президент США Дональд Трамп рассказал о возможности визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает ТАСС.

"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом", – поделился американский президент.

Отмечается, что подобное желание американский лидер высказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Нью-Йорк. Добавляется, что Трамп выразил уверенность, что Зеленский вскоре приедет в США.

Ранее Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Президент Сирии объяснил это тем, что нынешний американский лидер откровенно заявляет о своих целях.