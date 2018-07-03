В графике Путина не появилась встреча с прибывшими в РФ конгрессменами США

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

В графике Владимира Путина пока не появилась встреча с конгрессменами США, которые посещают Россию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это не повлияет на эффективность их работы в Москве.

"График достаточно интенсивный, у президента много внутренних дел. Но, опять же, это никак не скажется на эффективности работы здесь наших гостей, вы видите их напряженные контакты", – цитирует его "Интерфакс".

Песков пояснил, что в России удовлетворены тем, что такой визит состоялся. В Кремле уверены, что межпарламентские связи – одна из важнейших составляющих двусторонних отношений. Сейчас они "оставляют желать лучшего", считает пресс-секретарь президента.

Ранее он уже говорил, что в графике главы государства пока нет планов по встрече с сенаторами США, которые находятся в России. Американские парламентарии тем временем надеются встретиться с Путиным. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал приезд сенаторов неожиданным, поскольку до этого подобные инициативы "заканчивались ничем".