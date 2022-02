Макфол назвал шуткой просьбу о снятии с него российских санкций

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол прокомментировал свои слова о том, что он обратился к послу России в США Анатолию Антонову с просьбой помочь снять с него визовые санкции.

"Я сказал это в шутку на публичном мероприятии. Конечно, я знаю, что у Антонова нет полномочий убрать меня из российского санкционного списка", – написал Макфол в Twitter.

При этом экс-посол США отметил, что "не сделал ничего плохого, чтобы попасть в этот список".

I said it jokingly at a public event. Of course, I know that Antonov has no power to get me off the Russian sanctions list. But I also believe that I did nothing wrong to be put on this list. https://t.co/2HkJNn8C6u