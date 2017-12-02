Макфол назвал шуткой просьбу о снятии с него российских санкций

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол прокомментировал свои слова о том, что он обратился к послу России в США Анатолию Антонову с просьбой помочь снять с него визовые санкции.

"Я сказал это в шутку на публичном мероприятии. Конечно, я знаю, что у Антонова нет полномочий убрать меня из российского санкционного списка", – написал Макфол в Twitter.

При этом экс-посол США отметил, что "не сделал ничего плохого, чтобы попасть в этот список".

I said it jokingly at a public event. Of course, I know that Antonov has no power to get me off the Russian sanctions list. But I also believe that I did nothing wrong to be put on this list. https://t.co/2HkJNn8C6u — Michael McFaul (@McFaul) 2 декабря 2017 г.



Ранее Макфол заявил, что попросил Антонова помочь с организацией поездки в Москву. Экс-посол, отметил, что у него в стране много друзей, и он "с нетерпением" ждет возможности побывать в ближайшее время в России.

Антонов и Макфол встретились 1 декабря и обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений.

Макфол работал послом в Москве с 2012 по 2014 годы. Въезд в Россию ему запретили с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".