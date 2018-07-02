Мандат Говорухина передадут московской чиновнице Татьяне Кривенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Центризбирком передаст вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России" единороссу из Москвы Татьяне Кривенко. Место в парламенте освободилось после смерти режиссера Станислава Говорухина.

Кривенко выдвинул генеральный совет "Единой России". Сейчас кандидатура проходит согласование в Центральной избирательной комиссии РФ.

Татьяна Кривенко работает в должности начальника управления контроля департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Ранее она была советником первого заместителя премьера правительства Москвы по социальной политике.

Станислав Говорухин избрался в Госдуму по списку "Единой России", он был вторым номером в московской региональной группе.