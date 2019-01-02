Эксперт прокомментировал прекращение трансляции NewsOne на Украине

Он полагает, что это связано с предстоящими выборами на Украине. "Понятно, что под выборы Порошенко будет пытаться до конца монополизировать информационное пространство. И условно, я подчеркиваю, именно условно оппозиционные СМИ, конечно, будут так или иначе вытеснены в "серую зону", – считает эксперт.
По его словам, возможно, некоторым СМИ придется переформатировать свой контент для соответствия "абсурдным требованиям украинского государства". Политолог отметил, что сотрудники таких СМИ будут вынуждены покидать Украину ради своей безопасности. Профессию журналиста он назвал самой опасной на Украине.
"Там они подвергаются гораздо большему риску, чем если бы работали в горячих точках. Отношение нынешнего Киева к журналистам уже не раз и не два становилось поводом обсуждения в Европе", – заключил Асафов.
Руководство украинского провайдера "Ланет" решило отключить для своих абонентов возможность смотреть телеканал NewsOne. Одной из причин стали передачи о России. Как пояснили в компании, передачи телеканала содержат "популяризацию или пропаганду" органов госвласти России. Аналогичное решение приняли в отношении телеканала "Макси TV" ("НАШ").
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