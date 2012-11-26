СК предъявил обвинения полицейским, кравшим деньги с банковских счетов

Следственный комитет предъявил обвинения московским полицейским и их подельникам в мошенничестве в особо крупном размере.

Двое полицейских обвиняются в хищении средств граждан с банковских счетов по подложным документам, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в мае 2012 года сотрудник УВД по району Бибирево Алексей Зорин, действуя в составе преступной группы, пришел в отделение "Райффайзенбанка", расположенное на Ленинградском шоссе, и, предоставив поддельный паспорт, снял со счета владельца паспорта более 12 миллионов рублей.

В этот же день подельник Зорина Юрия Сушилин, также являющийся сотрудником УВД Бибирево, попытался совершить аналогичное преступление в другом отделении "Райффайзенбанка". Он снял с чужого счета 25 тысяч евро, однако был задержан сотрудниками службы безопасности банка.

В рамках расследования были задержаны другие участники преступной группы. В их числе бывший милиционер Сергей Мерзликин, в обязанности которого входил подбор людей, внешне схожих с теми, конфиденциальные данные о которых предоставлял экс-сотрудник "Райффайзенбанка".

В настоящее время следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на окончание расследования, отметили в СК.