В ЮВАО пресечена деятельность подпольных игровых клубов

20 мая в ходе проведения рейда столичные полицейские обнаружили 4 подпольных игровых клуба, расположенных на улицах Братиславская, Трофимова, Шарикоподшипниковая и Рязанском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Заведения располагались в помещениях спорт-баров, внутри которых находился зал, где проводилась игра на аппаратах. Полицейские изъяли 86 единиц игрового оборудования.

В отношении операторов данных заведений составлены административные материалы о незаконной организации и проведении азартных игр.

Ранее столичные полицейские также ликвидировали 4 подпольных игровых клуба в Юго-Восточном округе. Они были расположены на улицах: 3-й Крутицкий переулок, шоссе Энтузиастов и улице Братиславская.

Всего с начала года в Москве провели около 4 тысяч проверок на предмет выявлений подпольных игровых клубов. Обнаружено и закрыто почти 750 нелегальных игорных заведений.