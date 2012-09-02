День города в субботу отпраздновали более 1,5 миллиона москвичей

Более 1,5 миллиона человек приняли участие в праздновании Дня города Москвы в субботу.

"В праздновании Дня города в субботу приняли участие более 1,5 миллионов москвичей и гостей столицы, из них около 300 тысяч находились в центральной части города", - сообщил "Интерфаксу" представитель московской полиции.

Безопасность обеспечивали более 16 тысяч полицейских и сотрудников внутренних войск.

"Московская полиция справилась с поставленной задачей по обеспечению охраны общественного порядка. Чрезвычайных происшествий не допущено", - подчеркнул представитель главка.

День города в Москве отмечается в первые выходные сентября. В этом году он приходится на 1 сентября. Масштабные праздничные мероприятия, посвященные 865-летию столицы, пройдут и в субботу, и в воскресенье. Также этом году Москва празднует два юбилея – 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года и 400-летие освобождения от польских интервентов народным ополчением.