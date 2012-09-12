Отопление в Москве начнут включать в конце сентября

Отопительный сезон в столице начнется в конце сентября - начале октября. Давать тепло в московские дома начнут после того, как в течение пяти дней температура воздуха не будет подниматься выше восьми градусов

Отопительный сезон в столице начнется в конце сентября - начале октября. В первую очередь отопление включат в школах и детских садах.

"Распоряжение о включении отопления в московских домах дадут тогда, когда в течение пяти дней температура воздуха в городе будет ниже плюс 8 градусов. Пока у нас нет точного прогноза погоды, но обычно это происходит в конце сентября - начале октября", – сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы столичного департамента топливно-энергетического хозяйства.

"Бабье лето", пришедшее в Москву во вторник, будет коротким. Уже в субботу синоптики прогнозируют понижение температуры до 13-18 градусов. На следующей неделе столбик термометра может опуститься до 6-11 градусов.