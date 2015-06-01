Открытый окружной турнир по пляжному волейболу пройдет в САО

01 июня 2015, 16:12
В Северном административном округе столицы состоится открытый турнир по пляжному волейболу, сообщает городской департамент физической культуры и спорта.
Соревнования пройдут между женскими, мужскими и смешанными командами с 20 июня по 5 июля 2015 года. Матчи будут проводиться по круговой системе и упрощенным правилам. В каждой команде должно быть по два человека. Количество команд и жеребьевка определяются главным судьей.
При этом к турниру допускаются только волейболисты, внесенные в командную заявку, имеющие паспорт и полис ОМС, прописанные, проживающие или обучающиеся в Москве. Все участники должны прийти на соревнование в спортивной форме.
Игроки команд, занявшие первое, второе и третье места в каждой группе, награждаются медалями, дипломами и памятными подарками.
Предварительные заявки на участие подаются до 11.00 18 июня по электронной почте sportsao@mail.ru с пометкой "Заявка. Волейбол". Оригиналы заявок подаются представителями команд в день соревнований непосредственно главному судье.
В частности, 20 июня будут соревноваться команды категории „Мужчины от 18 до 39 лет“, 21 июня состоится турнир между женщинами этой же возрастной категории. 27 июня в соревновании примут участие мужчины от 40 лет и старше, а 28 июня определятся финалисты в категории „Женщины от 40 лет и старше“. 4 и 5 июля пройдут соревнования между командами-микст.
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