Теннисисты СВАО выиграли городские соревнования по пинг-понгу

Спортсмены СВАО одержали победу на межокружных соревнованиях по настольному теннису для людей с ограниченными физическими возможностями. Состязания проходили в рамках Спартакиады "Мир равных возможностей" с 27 по 28 октября.

Турнир проводился в двух возрастных категориях: юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины 18 лет и старше, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В общекомандном зачете первое место удалось завоевать спортсменам Северо-Восточного административного округа, вторыми стали представители САО, а замкнули пьедестал спортсмены СЗАО, номинальные хозяева соревнований.

Отметим, что в рамках Спартакиады соревновались люди, имеющие нарушения слуха.