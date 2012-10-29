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Спорт

29 октября 2012, 15:51

Теннисисты СВАО выиграли городские соревнования по пинг-понгу

пинг-понг спорт

Спортсмены СВАО одержали победу на межокружных соревнованиях по настольному теннису для людей с ограниченными физическими возможностями. Состязания проходили в рамках Спартакиады "Мир равных возможностей" с 27 по 28 октября.

Турнир проводился в двух возрастных категориях: юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины 18 лет и старше, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В общекомандном зачете первое место удалось завоевать спортсменам Северо-Восточного административного округа, вторыми стали представители САО, а замкнули пьедестал спортсмены СЗАО, номинальные хозяева соревнований.

Отметим, что в рамках Спартакиады соревновались люди, имеющие нарушения слуха.

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