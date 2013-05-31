Задержанная в центре Москвы пикетчица попала в больницу

Женщину увезли из отделения московской полиции на автомобиле "скорой помощи". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

В четверг в УМВД по району Мещанский за совершение административного правонарушения была доставлена женщина. Около 22:00 она пожаловалась на боли в сердце. Полицейские вызвали наряд "скорой помощи", и женщина была доставлена в больницу. Там гражданка рассказала медикам, что якобы была избита сотрудниками полиции. В настоящее время по данному факту ведется проверка.

По словам источника информагентства в правоохранительных органах, данная женщина была задержана 30 мая в центре Москвы. Она принимала участие в пикете у общественной приемной одной из политических партий.