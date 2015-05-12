Сбросить кресло на пенсионера в Теплом стане могли подростки

"Вечер": Столичные следователи расследуют дело о гибели пенсионера

Столичные следователи расследуют дело о гибели пенсионера. Мужчина сидел у подъезда своего дома по улице Теплый стан, когда на него с большой высоты упало кресло.

В Сети появились кадры произошедшего. Виновниками инцидента могли оказаться дети, которые баловались на общем балконе одного из домов. Именно один из них – 12-летний мальчик – и подозревается в преступлении.

Подростка, который сбросил кресло на пенсионера и тем самым убил его, могут поместить в школу закрытого типа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Подросток в соответствии с Уголовным кодексом не подлежит уголовной ответственности в силу возраста, так как на момент совершения преступления ему не было 14 лет.