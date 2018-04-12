12 апреля 2018, 09:28Город
SMS-оплата столичных парковок временно недоступна
Фото: портал Москва 24
Пополнение парковочного счета и SMS-оплата столичных парковок временно недоступны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя "Московского паркинга".
Сообщается, что оплатить парковку можно с помощью мобильного приложения "Парковки Москвы". Другие доступные способы оплаты – паркоматы и личный кабинет на сайте "Московского паркинга".
В организации заявили, что о восстановлении возможности SMS-оплаты сообщат дополнительно.
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