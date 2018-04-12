SMS-оплата столичных парковок временно недоступна

Фото: портал Москва 24

Пополнение парковочного счета и SMS-оплата столичных парковок временно недоступны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя "Московского паркинга".

Сообщается, что оплатить парковку можно с помощью мобильного приложения "Парковки Москвы". Другие доступные способы оплаты – паркоматы и личный кабинет на сайте "Московского паркинга".

В организации заявили, что о восстановлении возможности SMS-оплаты сообщат дополнительно.

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