Горнолыжный комплекс могут построить в ТиНАО

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Горнолыжный комплекс и около 100 тысяч квадратных метров недвижимости планируют построить в поселении Краснопахорское в ТиНАО. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Территория подготовки проекта планировки – 115 гектаров. В настоящее время проектируемая территория – это преимущественно незастроенные земли, используемые, главным образом, в рекреационных целях, расположенные в долинном комплексе реки Пахры, а также участки землепользователей с различным функциональным назначением. В том числе в границах разработки находится территория и объекты спортивно-оздоровительного парка "Красная Пахра", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Она отметила, что проектом предусмотрено строительство горнолыжного комплекса с объектами обслуживания площадью 5,6 тысячи квадратных метров, административно-деловой застройки площадью 82,1 тысячи квадратных метров и индивидуальной жилой застройки площадью 17,1 тысячи квадратных метров.

Планируется, что парк "Красная Пахра" площадью 115 гектаров станет крупнейшим спортивно-оздоровительным комплексом в ТиНАО.

Парк построят в северо-восточной части поселения Краснопахорское в долине реки Пахра. На территории появится спортивный комплекс с ледовым катком, физкультурно-оздоровительным комплексом, горнолыжным склоном и с кэмпингом на 21 домик. В парке оборудуют велосипедные и пешеходные дорожки.

Также запланировано строительство гостиницы, магазинов и технопарка общей площадью 169,4 тысячи квадратных метров. Проект планировки одобрен мэром и направлен на согласование с жителями.