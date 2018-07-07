В Парке Горького открылся павильон "Мажлис Катар" в честь ЧМ-2022

Фото: www.fifa.com
В Парке Горького открылся павильон "Мажлис Катар", посвященный чемпионату мира по футболу 2022 года.
"Мы открываем наш меджлис, посвященный ЧМ-2022, мы верим, что футбол сближает людей, мы хотим повторить это у себя в Катаре. Мы хотим показать сокровища и чудеса нашей арабской культуры. Хочу поблагодарить Россию за великолепное проведение чемпионата мира. Желаю успехов сборной России, которая сегодня сыграет с Хорватией", – сказал генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ по футболу 2022 года в Катаре Хасан аль-Тавади, передает Агентство "Москва".
Павильон выполнен в виде традиционного шатра жителей стран Персидского залива, который также стал основой проекта стадиона Аль Бэйт на 60 тысяч зрителей. В павильоне посетители смогут попробовать традиционный арабский кофе с финиками и познакомиться с макетами стадионов, на которых пройдут матчи ЧМ-2022.
Также стало известно, что Эмир Катара собирается посетить Москву на финальный матч ЧМ по футболу 2018 года. Об этом заявил посол Катара Фахад Мухаммед Аль-Аттыйя. Предполагается, что в рамках визита состоится его встреча с президентом России.
Ранее стало известно, что число участников мундиалей могут увеличить уже к чемпионату мира в Катаре в 2022-ом году. Ранее это планировалось сделать к 2026-му году.
Предлагается приглашать на турнир не 32 команды как сейчас, а 48. С такой идеей выступает Южноамериканская конфедерация футбола. И ее поддержал президент FIFA Джанни Инфантино, так как считает, что это "хорошо для развития футбола во всем мире".
Впрочем, окончательное решение будет приниматься с учетом мнений всех конфедераций. Некоторые эксперты уверены, что из-за увеличения команд снизится статус и зрелищность турнира.
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